Vitória tardia no frio das Ilhas Faroé coloca Portugal no Euro2025 de sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 assegurou hoje a presença no Euro2025 da categoria, após vencer nas Ilhas Faroé (3-1), em jogo da penúltima jornada de qualificação, no qual a reviravolta só chegou nos instantes finais.

No relvado sintético do Estádio Djúpumýrar, em Klaksvik, a equipa comandada por Rui Jorge era claramente favorita a vencer o desafio, mas tudo começou mal quando Olaf Bárdarson deu vantagem aos locais, logo aos três minutos, com Fábio Silva (38), Gabriel Brás (87) e Paulo Bernardo (89) a serem os autores da reviravolta.

O ponto que faltava a Portugal para garantir o 'passaporte' para a fase final, que vai decorrer na Eslováquia no próximo ano, permitiu conquistar a 'poule' G com 24, contra os 17 de Grécia (segunda colocada) e 16 da Croácia (terceira), que tem menos um jogo. As Ilhas Faroé seguem em quarto, com sete.

O encontro iniciou-se da pior maneira para a equipa das 'quinas', já que, à passagem do minuto três, ficou em desvantagem, face a uma bola cobrada por Olaf Bárdarson da marca de canto, que entrou direta na baliza.

O guarda-redes do Benfica Samuel Soares não teve a melhor abordagem ao lance, já que deu dois passos para o lado e ficou impossibilitado de evitar o tento de canto direto.

O golo dado de 'bandeja' não afetou o conjunto comandado por Rui Jorge, que viu os seus jogadores carregarem sobre os anfitriões, que defendiam como podiam e beneficiavam do desacerto dos lusos, mais concretamente de Tiago Tomás e Fábio Silva, que dispôs da melhor chance quando tentou 'fuzilar', acertando nos 'ferros' da baliza.

Já com a neve a cair, uma perda de bola do estreante Quenda proporcionou uma transição rápida às Ilhas Faroé, que só não dilataram a vantagem porque Samuel Soares travou o remate forte de Heini Sorensen.

O merecido tento da igualdade acabou por acontecer, com Fábio Silva a redimir-se, aos 38 minutos. O avançado dos espanhóis do Las Palmas combinou bem com Tiago Santos, que cruzou atrasado junto à linha para uma finalização fácil do antigo jogador do FC Porto e Benfica.

No recomeço, Rui Jorge lançou Henrique Araújo precisamente para o lugar do Fábio Silva, que tinha sido admoestado com o cartão amarelo, enquanto Rodrigo Gomes e Pedro Santos entraram aos 60 minutos, para os lugares de Tiago Santos e Rodrigo Mora, talvez os dois melhores de Portugal no primeiro tempo.

Os jogadores lançados acabaram por não se mostrar e foi Quenda, aos 73 minutos, a estar muito perto de operar a reviravolta, não fosse o ferro, uma vez mais, a impedir o golo dos portugueses, na sequência de um disparo de pé direito do jogador do Sporting, depois de tirar um adversário do caminho com uma boa simulação.

Quando a igualdade parecia o desfecho mais provável, a estratégia de defender muito baixo das Ilhas Faroé de nada valeu, acabando por ceder nos instantes finais, com a equipa das 'quinas' a marcar por duas vezes.

Primeiro, foi o central Gabriel Brás a aparecer solto de marcação na grande área e a corresponder com eficácia a um pontapé de canto de Mateus Fernandes, antes de o capitão Paulo Bernardo recuperar uma bola e colocá-la, através de um remate cruzado, no fundo das redes.

A fase final do Euro2025 vai decorrer entre 11 e 28 de junho em 2025, na Eslováquia.

Na terça-feira, Portugal, já apurado para a sua 10.ª fase final, a terceira consecutiva, fecha a fase de qualificação, em Andorra.