Madeira Camerata apresenta-se no Salão Nobre da Assembleia este sábado

A Madeira Camerata, sob a direcção musical do violinista Norberto Gomes, apresenta este sábado, dia 12 de Outubro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto integrado num ciclo de concertos cujos solistas são instrumentistas da estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira.

Os músicos vão apresentar-se num registo de "exigência para o nosso público, coadjuvados por um acompanhamento orquestral dos seus colegas. Estas apresentações públicas compreendem uma preparação técnica e artística revelando assim a sólida preparação e formação dos nossos artistas", refere nota enviada.

Com um programa diversificado desde Pedro António Avondano passando por Vivaldi, Telemann, Händel e Bach, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira será o palco onde a coexistência técnica e artística dará corpo musical a obras-primas que nos foram deixadas por grandes criadores dos últimos séculos.

Para este concerto, o convite foi endereçado aos dois músicos que solidamente asseguram um dos naipes da família dos metais da nossa Orquestra, Mário Pinto e Rui Vidal, que abraçam profissionalmente este projecto há alguns anos, são rostos de dedicação e do compromisso dos músicos da Orquestra Clássica da Madeira.

O Trompetista Mário Pinto é solista A da Orquestra Clássica da Madeira. Como instrumentista realizou várias audições a solo, concertos de Música de Câmara e estágios de Orquestra em Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Rússia e China. Nas orquestras onde trabalhou destaca-se Harmus Festival Orchestra, Orquestra do Algarve, Orquestra Sinfónica de la Galícia, Orquestra joven Sinfónica de la Galicia, Banda Sinfónica Portuguesa, Camerata NovNorte, Universitat der Kunste Orkester, Orquestra Jovem de Brandenburgo, Sinfonieorchester des Collegium Musicum Berlin, Orquestra Nacional do Porto - Casa da Música, Orquestra Gulbenkian, musicAeterna Orchestra, Orquestra XXI.

O Trompetista Rui Vidal é Solista B da Orquestra Clássica da Madeira. Fez parte de diversas formações como a Dogma Brass Band com o professor Nuno Machado, Massive Brass Attack com o professor Sérgio Carolino, tendo trabalhado com vários maestros convidados como Paul Terracini, Thoumas Turriago e diversos solistas. É membro fundador do sexteto Concentus Trumpet Ensemble. Atuou em várias orquestras como Neue Philharmonie München (2015/2016/2017) com os maestros Yoel Gamzou, Fuad Ibrahimov e a maestrina Oksana Lyniv. Sinfonietta Isartal (2017-2018) com Johannes Zahn. Orquestra de Câmara da Maia, Orquestra Sinfónica da ESMAE, Orquestra Ibero-Americana, Orquestra Filarmónica de Braga.

A Madeira Camerata, um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, tem por principais objectivos a interpretação de repertório para orquestra de cordas e a divulgação da música portuguesa escrita para este tipo de formação. Criada em 1997, representou a Orquestra Clássica e a Região Autónoma da Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Esta Orquestra de Cordas já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Pérez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luís Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros. Já se apresentou em concerto nos Festivais de Música da Madeira de 1998, 1999 e 2000, no Festival de Artes de Macau, e ainda no Festival de Música de Ferrol, na Galiza (Espanha). Realizou ainda concertos no Porto e no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Em 2000 realizou uma digressão por várias cidades espanholas, entre as quais Madrid, onde se apresentou no Auditório Nacional com transmissão em direto para a Rádio Clássica de Espanha.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade do Salão Nobre.

Já os bilhetes têm o valor de 15 euros (com desconto para crianças e jovens) e podem ser adquiridos pela Ticketline, Loja Gaudeamus (Rua dos Ferreiros, ao lado da Igreja de São João Evangelista) e no próprio dia do concerto, à entrada do Parlamento madeirense, a partir das 17 horas.

Este concerto realiza-se em conformidade com a parceria estabelecida com a Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Perto'. De destacar que a realização de concertos no edifício da antiga Alfândega do Funchal, que desde 1987 passou a estar sediada a Assembleia, um monumento classificado desde 1943 como Monumento Nacional, representa um momento de grande inspiração num ambiente particularmente intimista.

"Ao nosso Público, contamos com a vossa presença neste interessante monumento histórico da nossa Cidade para desfrutar da sublime expressividade da Música com estes virtuosos músicos2, conclui o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes.