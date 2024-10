Agitação marítima coloca costa Norte e Porto Santo sob aviso amarelo

A costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo vão estar sob aviso amarelo a partir das 15 horas de amanhã até às 9 horas do dia seguinte.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros.

Na sequência desse aviso, a Capitania do Porto do Funchal já divulgou algumas recomendações à comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Além do reforço da amarração das embarcações atracadas e fundeadas, recomendam evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, bem como a prática da actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba.

A Capitania do Porto do Funchal nota as seguintes condições meteorológicas:

Vento: SW fresco a muito fresco, rodando para NW a partir da madrugada.

Visibilidade: Boa, por vezes moderada a fraca.

Ondulação:

- Costa Norte: Ondas NW 2,5 a 3 M, aumentando para 3,5 a 4,5 M a partir da tarde.

- Costa Sul: Ondas SW 1,5 a 2,5 M.