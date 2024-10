Ana Sousa vê "parceiros de excelência" na economia social

Para a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude as "organização da economia social" são "parceiros de excelência" na definição de "políticas públicas para o desenvolvimento local". Isso mesmo deixou claro a governante, esta tarde, no decorrer da cerimónia de encerramento do III congresso ‘Mais Social’ que juntou, desde ontem, no Funchal, diversos especialistas e personalidades.

Esse lugar de destaque, notou a titular da pasta da Inclusão, advém do pronfundo conhecimento que possuem do território onde actuam, pelo que, salientou, "o sector tem contribuído para a coesão social, combatendo o desemprego, a instabilidade laboral, a revitalização de territórios já desamparados, a reconquista de saberes e tradições, a exclusão social entre os grupos mais vulneráveis". Sustenta Ana Sousa que esse desempenho deve-se ao "desenvolvimento de actividades que sensibilizam", ao mesmo tempo que "promovem, educam e estimulam as boas práticas éticas, morais, ambientais e de gestão".

De entre os vários actores deste sector, a governante aproveitou para destacar o papel da Casa São José, organizadora do evento, evidenciado, igualmente, o papel da Câmara Municipal de Câmara de Lobos neste âmbito.

"Orgulho-me de me associar a um evento que estimulou o debate de ideias em matérias que se interceptam com múltiplas visões, num espaço de convergência de várias tradições organizativas, de várias dinâmicas sociais com ritmos e trajectórias históricas diferentes, com atmosferas ideológicas e culturais distintas", sublinhou.

Do encontro que hoje terminou, Ana Sousa espera que resultem "acções inovadoras", de modo a que, através da economia social, "possamos construir uma sociedade mais próspera, altruísta e consciente".