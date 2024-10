Todos os deputados alinhados no voto de congratulação sobre prova de canoagem

Um voto de congratulação à Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) e à Federação Portuguesa de Canoagem pela recente organização do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar na Região, da autoria do PSD e apresentado por Nuno Maciel, mereceu, esta manhã, o apoio de todos os partidos representados na Assembleia.

No texto do voto de congratulação refere-se que, em 2024, a ARCM foi co-organizadora, com a Federação Portuguesa de Canoagem, do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar. Trata-se de um evento de prestígio internacional que faz parte do projecto "Madeira Ocean Challenge", que celebra, este ano, a sua 5.ª edição. Mobilizou mais de 400 atletas provenientes de 35 países, acompanhados pelas suas respectivas comitivas técnicas, familiares, árbitros e empresas especializadas no sector náutico. Foi destacada a participação de atletas de renome, como os portugueses Fernando Pimenta, Teresa Portela e Emanuel Silva, bem como os madeirenses David Fernandes e Bernardo Pereira, este último detentor de títulos mundiais e europeus. Foi realçado o papel do grupo significativo de voluntários, cuja dedicação e empenho foram fundamentais para o sucesso deste evento. Com um espírito de serviço e hospitalidade, asseguraram que todos os atletas fossem bem recebidos, orientados e devidamente encaminhados ao longo destes dias de competição. Além disso, toda a logística envolvida na organização deste campeonato, que inclui o transporte e gestão de 400 canoas, reflecte a competência e o empenho das entidades envolvidas. “O sucesso desta organização é uma prova do esforço contínuo destas instituições em prol do desenvolvimento do desporto. O apoio do Governo Regional na sua realização merece, igualmente, ser lembrado pois mostra que a Madeira tem condições para se afirmar como um destino de excelência para competições internacionais, tendo como palco o mar e a nossa orla costeira”, lê-se no mesmo voto. É referido que o campeonato do Mundo de canoagem de Mar não só promove esta modalidade, mas também coloca em evidência as qualidades naturais da Região, que podem tornar as nossas ilhas como centro de referência para a canoagem.

Ao acolher este evento, a RAM beneficia do impacto económico directo gerado pela estadia prolongada destes participantes, mas também de uma visibilidade global que realça o seu potencial. É dada “nota muito positiva ainda para a participação de vários atletas madeirenses em representação da selecção nacional, com particular destaque para o canoísta Bernardo Pereira que se sagrou vice-campeão do mundo em sub23 e fez um 70.º lugar à geral”. “Pelos motivos supramencionados, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira congratula a Associação Regional de canoagem da Madeira, a Federação Portuguesa de canoagem, todos os voluntários e entidades envolvidas, todos os atletas regionais em representação nacional e seus clubes, pela organização e participação na edição de 2024 do Campeonato de Canoagem de Mar, fazendo votos que continuem a trabalhar com sucesso e afinco, no sector desportivo”, conclui-se.