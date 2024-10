Chão da Ribeira acolheu empolgante orientação intergeracional

No último de seis dias do Festival da Natureza, mais de seis dezenas de atletas, uns já experientes, outros à descoberta da modalidade – estreantes -, participaram este domingo no Nature Orienteering, experiência de Orientação promovida pela Associação Retoiça no verdejante vale do Chão da Ribeira, no Seixal.

Júlia, de apenas 6 anos de idade, fez equipa com o avô Adriano, de 70 anos. Foi a estreia do septuagenário na modalidade intergeracional, tendo sido [bem] orientado pela neta, que apesar de ainda criança, é já ‘experiente’ em provas de Orientação - atleta do CTM Ponta do Sol. O resto da família residente no Funchal também participou, mas a título individual

Outro estreante foi Simão Câmara. Fez a prova mais acessível – nível elementar – juntamente com dois amigos, também estreantes na Orientação.

“Superou a expectativa. Fizemos a mais fácil e agora vamos fazer uma segunda prova, com o grau de exigência intermédio, uma vez que o pessoal está todo animado”, fez saber logo após concluir a prova de estreia. “Hoje foi só para ter umas noções, ver como é que isto funciona, e futuramente de certeza que vamos participar em provas de orientação”, manifestou.

‘Dose dupla’ foi também a experiência de António Ferreira. Estreante, fez a prova elementar em ‘trio’. “Foi porreiro. Deu para transpirar e foi melhor do que estava à espera”.

Daí a opção de aproveitar a oportunidade e participar na prova intermédia – moderado -, mas desta feita individualmente.

“Como gostamos, vamos tentar o desafio acima”, justificou.

Satisfeito estava também Filipe Teixeira, presidente da direcção da Associação Retoiça.

“Este projecto inserido no Festival da Natureza serve de treino para quem já é atleta da modalidade, e é simultaneamente uma experiência para quem quer experimentar a Orientação. Por isso temos três percursos: um elementar, um moderado e um avançado. No fundo, três patamares diferentes de provas (dificuldade)”.

Na prática o Chão da Ribeira foi palco da empolgante actividade de orientação que combina navegação entre pontos de controlo com a oportunidade de competir ou simplesmente desfrutar da natureza envolvente.