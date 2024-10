50 atletas participam no Madeira Island SUP Challenge 2024

O Madeira Island SUP Challenge (MISC), prova de Stand Up Paddle Board, regressa como parte integrante do calendário nacional da Federação Portuguesa de Surf, sendo a 5ª Etapa do Campeonato Nacional de SUP Race, nas modalidades de Maratona e Sprint.

Este evento decorre nos dias 12 e 13 de Outubro de 2024, no Funchal, com base (Race Center) no Cais 7 do Porto do Funchal (Centro Náutico de São Lázaro), local que será preparado para receber todos os que desejam acompanhar as competições. O Race Center, será o ponto de receção para atletas e público.

Organizado pelo Clube Naval do Funchal, o MISC continua a ser uma oportunidade única para promover as excelentes condições naturais da Madeira e a belíssima baía do Funchal.

Principais Provas

As principais provas terão lugar no dia 12 de Outubro, com início às 10 horas, quando será dada a largada para a Maratona Oceânica, em frente ao cais de São Lázaro. A entrega de prémios está programada para as 13h00.

Esta edição conta com a inscrição de nomes de peso no mundo do SUP, como Emily Evans,do País de Gales (Reino Unido), e Iris Azi do Brasil.

Em representação nacional estão os Clubes os Vila do Conde Kayak Club, Clube Fluvial Vilacondense, Clube Naval do Funchal, Ludens Clube de Machico e a nível internacional estará representado o clube OR Training de Fuerteventura, Espanha.

As provas podem ser acompanhadas nas manhãs deste fim-de-semana no Cais de São Lázaro.

O evento contará ainda com a presença de Mathieu Astier, fundador do TotalSUP.

As inscrições online estão abertas até às 19h00 do dia 11 de outubro, e de forma presencial só no dia 12 até às 09h30.