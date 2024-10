Primeira prova oficial de parapente na Madeira realizou-se há 29 anos

O vento que se fazia sentir no Pico da Cruz ajudou ao espectáulo que foi a primeira prova de parapente realizada na Região. No total houve 18 inscritos que deram espectáculo nos céus.

Na edição de 7 de Outubro de 1995, o DIÁRIO anunciava a realizam da prova nesse dia: o I Festival de Parapente da Madeira.

Na edição de dia 8, o nosso matutino contava tudo o que tinha ocorrido nesse dia, A maioria dos pilotos estava inscrita na categoria B, aquela que se propunha a permanecer o maior tempo possível no ar e controlando o parapente por forma a aterrar na mouche, um círculo colocado sobre o relvado contíguo ao Complexo Balnear do Lido.

Já na categoria A, os participantes tinham de controlar em três pilões, localizados no Cais do Carvão, Miradouro da Nazaré e zona do Berilights, aterrando na mouche, sempre em regime de contra-relógio.

Isamberto Silva era um dos pilotos mais conhecidos da Madeira, bem como um dos mais experientes.