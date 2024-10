Madeirense está desaparecido na Inglaterra

Um homem, chamado Daniel, natural da Madeira, do concelho de Santana, está desaparecido há quase uma semana em Inglaterra.

De acordo com a polícia de Lewisham (Londres), o homem foi visto pela última vez no dia 3 de Outubro em Stratford, um bairro londrino. “Acredita-se que tenha viajado de lá para Eltham, via Lewisham. Ele pode ter uma mochila preta com ele”, acrescenta a autoridade britânica.

Para quem tenha visto o Daniel ou tenha mais informações, “por favor ligue para o 999 (número de emergência inglês) o mais rápido possível citando CAD 1699/07OUT24”.