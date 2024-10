"A Madeira tem actualmente uma das maiores coberturas de fibra óptica do País". Garantia de Ana Figueiredo, CEO da Meo na abertura da exposição que integra a Conferência MEO Empresas Techtrends 2024 – A Visão da Tecnologia para a Madeira.

Com "quase 100%" de cobertura da rede 4G, fez saber que a rede 5G já abrange 85% da população residente na Região. Inclusive em túneis, ao dar conta que ontem ficou concluída a instalação de rede em dois dos maiores túneis da via rápida no Concelho do Funchal.

Foi também com orgulho por ver a MEO como parceiro estratégico da Região, que a responsável da operadora antevê que a Madeira "seja também um hub digital".