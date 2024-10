Madeira Andebol procura acordo com holandesas

Conseguida a qualificação para a 3.ª eliminatória da EHF European Cup em seniores femininos, a equipa do Madeira Andebol SAD, ficou a saber que vai ter pela frente o conjunto do Juro Unirek, equipa oriunda dos Países Baixos, com jogos agendados para os 10 ou 11 de novembro 1.ª mão e 16 ou 17 de novembro, 2.ª mão.

O actual quinto classificado do seu campeonato, com duas vitórias e uma derrota, poderá realizar a totalidade da eliminatória na Região, sabendo-se que nesta altura os responsáveis madeirenses já iniciam contactos com este clube para um possível acordo nesse sentido.