V corrida/marcha regional dos professores este sábado

Este sábado, dia 12 de Outubro, a partir das 17 horas, as ruas do Funchal enchem-se de professores, a correr e a caminhar pela educação, numa iniciativa promovida pela Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) e inserida no calendário do 'Madeira a correr', da responsabilidade da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM).

Esta iniciativa terminará com a distribuição de troféus aos três primeiros classificados de cada categoria.