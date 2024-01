Voo da Binter para o Porto Santo foi cancelado

O voo de ligação da Binter entre a Madeira e o Porto Santo desta tarde foi cancelado.

Conforme o DIÁRIO já deu nota, a aeronave que realizava a segunda viagem neste domingo entre as duas ilhas não conseguiu aterrar no aeroporto do Porto Santo e regressou a Santa Cruz.

O voo devia ter aterrado às 18h55 no aeroporto da ‘ilha dourada’, mas nuvens baixas no destino terão dificultado a aproximação, tendo o comandante optado por voltar à Madeira.

Neste voo seguiam 66 passageiros a bordo, que, viram o voo ser cancelado pela companhia aérea espanhola.