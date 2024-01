Novo acidente na Via Rápida a envolver quatro viaturas resulta em pelo menos três feridos

Um novo acidente na Via Rápida, ocorrido há instantes, no sublanço Porto Novo - Gaula, no sentido Ribeira Brava - Machico, a envolver desta vez quatro viaturas, resultou em pelo menos três feridos.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, ocorreu um acidente em cadeia com cinco viaturas no mesmo local esta manhã.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários de Machico foram mobilizados para socorrer as vítimas.

Apesar de ainda não se saber a gravidade dos ferimentos, segundo foi possível apurar existem pelo menos três vítimas. Uma das quais, uma mulher de 55 anos, que apresentava queixas na zona torácica.

Até ao momento, para o local foram mobilizadas duas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e uma dos Bombeiros Voluntários de Machico.

O acidente está a congestionar o trânsito no local, com filas de trânsito a ultrapassar 1 quilómetro de extensão.