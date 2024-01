Marítimo começa 2024 com goleada na Liga BPI feminina

O Marítimo começou o ano de 2024 com uma vitória categórica na Liga BPI de futebol feminino.

No 'Caldeirão dos Barreiros' e em jogo a contar para a 10.ª jornada do campeonato as verde-rubras receberam o Lank Vilaverdense e venceram por 5-1, com a figura do encontro a ser a avançada madeirense Laura Luís, protagonista de uma hat-trick.

Numa partida que ficou resolvida logo nos primeiros 45 minutos, a ponta-de-lança de 31 anos inaugurou o marcador ao minuto 6, para depois fazer o terceiro e quinto golo à passagem dos minutos 14 e 45+4 respectivamente.

Já os restantes golos foram também de outras duas jogadores da Madeira, Erica Costa, que fez o segundo golo aos nove minutos, e Catarina Abreu ao 17.ª minuto.

Na segunda parte a equipa orientada por Albano Olkiveira soube gerir a vantagem, enquanto o adversário veio a fazer o seu golo de honra ao minuto 88, através de uma grande penalidade marcada por Pâmela Dutra.

Com este resultado o Marítimo manteve o quarto lugar na Liga BPI com 19 pontos, a três pontos do último lugar do pódio que é ocupado pelo Sporting de Braga. Na liderança está o campeão Benfica que soma 27 pontos.