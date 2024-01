Vídeos mostram tentativa de aterragem do avião da SAS na Madeira

Como noticiado na edição do DIÁRIO deste domingo, um avião da companhia aérea Scandinavian Airlines System (SAS) sofreu na tarde de ontem uma avaria no motor, que impossibilitou a aterragem no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

A aeronave, que vinha de Estocolmo, na Suécia, pelas 13h30 tentou uma aproximação à pista, mas devido a um problema num dos motores, teve de divergir para Las Palmas, em Canárias.

Os vídeos da tentativa de aterragem começaram a surgir e a viralizar nas redes sociais. O comandante da TAP na reforma, José Correia Guedes, partilhou na rede social X um dos vídeos e explica o que terá acontecido. "Aterragem muito dura e possível compressor stall no motor #1 do A320Neo da SAS".

Funchal, pista 23, hoje. Aterragem muito dura e possível compressor stall no motor #1 do A320Neo da SAS. Vento reportado estava de feição mas pode ter havido mudança súbita: a brutal razão de descida nos últimos instantes parece apontar nesse sentido https://t.co/ta1Yge2eYi — José Correia Guedes (@cpt340) January 6, 2024

Um compressor stall, segundo o mesmo, ocorre "por vezes quando o fluxo de ar que entra no motor é perturbado. O facto da chama aparecer quando o trem toca no solo parece apontar para essa possibilidade mas a mudança súbita de vento também pode contribuir".

Veja o vídeo publicado no Youtube pela Madeira Airport Spotting

Os cerca de 90 passageiros, que viram a sua chegada adiada à Madeira, aterraram há pouco em solo madeirense (às 14h51).