Jovem despista viatura no Porto Santo

Um jovem condutor, com 19 anos, sofreu esta madrugada um acidente rodoviário no Porto Santo, mais precisamente no Sítio do Dragoal, saindo com ferimentos aparentemente ligeiros.

O despiste da viatura, que ocorreu cerca das 5h20, resultou em danos na parte frontal, uma vez que acabou por colidir com um marco de incêndio.

Após ser estabilizado e imobilizado, o jovem foi transportado para o Centro de Saúde para cuidados médicos.

O socorro foi prestado por seis elementos da corporação de Bombeiros locais, apoiados por uma ambulância e um veículo de combate a incêndio urbano.