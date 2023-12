Transporte aeromédico entre o Porto Santo e a Madeira

Um doente, a necessitar de cuidados médicos diferenciados, foi transportado por via aérea, ontem, entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. Para a missão, como habitualmente, foi empenhada uma das aeronaves militares estacionadas na Base Aeródromo de Manobra Nº 3 (Porto Santo), na circunstância o avião C-295M, da Esquadra 502 – ‘Elefantes’.

Nesta evacuação estiveram também empenhadas duas corporações de bombeiros, que asseguraram o transporte do doente, desde o Centro de Saúde do Porto Santo e o aeroporto local, e desde o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.