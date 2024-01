Mulheres Socialistas empenhadas em "lutar por um país unido e que valoriza as Regiões"

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira manifestou, ontem, o empenho da estrutura que dirige em lutar para a eleição de Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro.

Discursando no XXIV Congresso do PS, Cátia Vieira Pestana destacou as qualidades políticas de Pedro Nuno Santos, que segundo a mesma farão dele “um excelente primeiro-ministro de Portugal”, garantindo que “nós, na Madeira não desistimos de lutar por ser parte da construção de um país que valoriza as suas Regiões e que avança todo à mesma velocidade” e pelo “Abril que se fará na Madeira quando o PS for governo na Região”.

Referindo-se aos “momentos muito complexos, quase surreais e até perigosos, em que meras suspeitas fazem cair um governo de maioria absoluta e abrem a porta ao exponencial aumento da extrema-direita em Portugal”, Cátia Vieira Pestana alertou para "os retrocessos nos direitos das mulheres", que têm sido advogados pelo Partido Socialista, tais como "a paridade, a remuneração justa e igualitária, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional ou as medidas de protexção e incentivo à parentalidade".

A presidente das Mulheres Socialistas da Madeira citou ainda Mário Soares – “só é derrotado quem desiste de lutar” – para reafirmar que, “na Madeira, não desistimos de lutar por um país unido e coeso”.

“Todos os dias lutamos pelo nosso Portugal, mas a nossa condição de ilhéus torna essa luta mais árdua, uma tarefa dificultada por um Governo Regional castrador da democracia e liderado pelo PSD há quase 50 anos, que fez dela um pseudo-oásis para quem a visita, quando, na realidade, é uma das regiões mais pobres do país para quem nela habita”, rematou.