Idoso que estava desaparecido no Porto Santo já foi encontrado

O idoso, de 90 anos, que se encontrava desaparecido desde esta manhã, na ilha do Porto Santo, já foi encontrado e, aparentemente, está bem de saúde.

Autoridades procuram idoso desaparecido no Porto Santo Um idoso, de 90 anos, encontra-se desaparecido desde esta manhã na ilha do Porto Santo.

Segundo o que foi possível apurar, o senhor foi detectado dentro uma vala, junto a um infantário e, apesar de estar algo confuso e com pequenas escoriações, não apresentava ferimentos com gravidade. Apesar disso, por precaução, os Bombeiros Voluntários do Porto Santo procederam ao seu transporte para o centro de Saúde da localidade para despistar qualquer problema de maior.

A família agradece a ajuda de todos os envolvidos, em especial das autoridades, que desde o início desta manhã iniciaram uma forte operação de busca pelo paradeiro do homem.