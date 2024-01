Ocorreu um terceiro acidente na Via Rápida em Santa Cruz, no sentido Funchal - Santa Cruz, perto dos locais onde foram registados dois sinistros hoje.

Esta colisão condicionou, também, o trânsito no local.

Aparentemente deste sinistro resultou apenas danos materiais.

O primeiro acidente ocorreu pelas 10 horas, envolvendo cinco viaturas, no sublanço Gaula-Boaventura, no sentido Ribeira Brava-Machico, resultando num ferido ligeiro do sexo feminino.

Já a segunda colisão, que envolveu desta feita quatro viaturas, ocorreu pelas 13h30, no sublanço Porto Novo - Gaula, no sentido Ribeira Brava - Machico. Deste sinistro resultaram pelo menos três feridos.

Foram accionadas ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (duas ambulâncias) e dos Bombeiros Voluntários de Machico (uma).