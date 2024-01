Juventus mantém-se próximo do Inter depois de vencer em Salerno por 2-1

A Juventus venceu hoje no reduto da lanterna-vermelha Salernitana por 2-1, com um golo já nos descontos, e termina a 19.ª jornada da Liga italiana de futebol a dois pontos do líder Inter Milão, no segundo lugar.

A formação de Turim chegou ao intervalo a perder e só assegurou os três pontos aos 90+1 minutos, graças a um cabeceamento fortíssimo do sérvio Dusan Vlahovic, a fazer o seu sétimo golo na prova. Pela segunda vez em quatro dias, Juventus e Salernitana defrontaram-se, mas hoje a história do jogo foi bem diferente da goleada por 6-1 imposta pela 'velha senhora' para a Taça.

Giulio Maggiore adiantou a Salernitana, aos 39 minutos, no que foi o seu primeiro golo em dois anos ao serviço do clube. O dia parecia ser para festejos, mas o jogador também esteve em destaque pelos piores motivos, ao ser expulso por acumulação de cartões amarelos, aos 53 minutos. Com a equipa de Salerno a segurar o resultado o mais que pôde, tardou a recuperação da Juventus, mas acabou por aparecer mesmo.

O empate, aos 65 minutos, nasceu de uma jogada coletiva do ataque da 'Juve', em que o polaco Arkadiusz Milik foi determinante no desequilíbrio, com a bola a chegar a Vlahovic, que assistiu para o golo de Samuel Iling-Junior.

O Inter chega a meio do campeonato com 48 pontos, contra 46 da Juventus. A luta parece reduzida a dois, já que o AC Milan é terceiro, a nove pontos do líder, depois de ganhar hoje em Empoli por 3-0. Rafael Leão assistiu para o golo do inglês Ruben Loftus-Cheek aos 11 minutos, sendo substituído aos 84, por Traorè, que saltou do banco para fechar a contagem para os 'rossoneri', quatro minutos depois de ter entrado. O outro golo foi do francês Olivier Giroud, de grande penalidade, aos 31 minutos.

Também hoje, o campeão Nápoles, com Mário Rui a titular, foi claramente derrotado por 3-0 em casa do Torino. Sanabria (43 minutos), Vlasic (52) e Buongiorno (66) marcaram os golos do Torino, que é 10.º, com 27 pontos, a apenas um do Nápoles, que continua em 'queda livre', com três derrotas e um empate nos quatro últimos jogos disputados.

Quem também ultrapassa o campeão em título é a Lazio, que chega aos 30 pontos, e ao sexto lugar, após triunfar por 2-1 em Udine. Pellegrini adiantou a Lazio, aos 12 minutos, Wallace empatou, aos 59, e, finalmente, Vecino, aos 76, assegurou a conquista dos três pontos pela formação da capital.