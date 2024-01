Marítimo empata (1-1) em casa da Oliveirense

No jogo da 16.º jornada, da II Liga, o CS Marítimo não foi além de um empate, a uma bola, com a UD Oliveirense, no Estádio Carlos Osório.

A equipa madeirense liderada por Fábio Pereira inaugurou o marcador, à passagem dos 74, através de uma grande penalidade cobrada pelo médio Euller Silva.

Todavia, já ao cair do pano, aos 90+3, a formação da casa atingiu a igualdade, por intermédio de Felipe Alves.

Com este resultado, o Marítimo permanece na quarta posição da tabela classificativa, com 27 pontos conquistados.