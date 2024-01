“Temos a responsabilidade de vencer a Oliveirense”

O Marítimo inicia, neste sábado, uma série de 4 jogos que vão preencher todo o mês de Janeiro - dois desses jogos com Nacional e AVS SAD, adversários posicionados acima na tabela classificativa – que poderão decidir as ambições maritimistas. “Vamos encarar um jogo de cada vez, tem sido essa a nossa filosofia desde que cá chegamos. Acho que o leque de candidatos à subida é muito mais abrangente do que nos cingirmos apenas aos clubes que estão agora na frente. Toda a gente vai ainda perder muitos pontos até ao final do campeonato e nós vamos procurar ser uma das equipas que mais pontos conquistarão ao longo da segunda volta, pelo que não creio que o mês de Janeiro seja decisivo”, considera Fábio Pereira em conferência de imprensa para abordar o jogo deste sábado com a Oliveirense.

Contudo, Fábio Pereira reconhece a importância do mês de Janeiro. “Pelo volume de jogos que terá, é um mês importante, também porque alguns desses jogos serão, de forma consecutiva, no nosso estádio”, assegurando que “ambicionamos ganhar jogos, jogando bem, mas com o foco centrado essencialmente neste jogo contra a Oliveirense, um adversário que nos vai causar algumas dificuldades, pelo que vamos procurar as soluções que nos possam levar o jogo para o nosso lado”

“Este é o objectivo da semana, vencer a Oliveirense. Maio ainda está muito longe, mesmo o final de Janeiro ainda vem a alguma distância, pelo que até lá muita coisa vai acontecer. Vamos procurar ganhar os nossos e, no final, perceber em que posição estará o Marítimo”, sublinha o treinador maritimista

O primeiro jogo em 2024 para o Marítimo será um jogo especial para o seu treinador, já que vai reencontrar, em Oliveira de Azeméis, o clube que treinou até há pouco mais de um mês. “Será um adversário especial para mim, porque trabalhei lá durante duas épocas e meia e obviamente que tenho um carinho especial pelo clube”, admite Fábio Pereira.

Contudo, o treinador madeirense fala em “responsabilidade” para este jogo “exactamente igual à dos outros jogos” e acrescenta: “Chegámos ao Marítimo há cerca de um mês e, neste período, penso que temos apresentado, ao longo das semanas, uma responsabilidade grande no trabalho diário, no qual os jogadores se têm empenhado muito. Mas chegamos com atraso relativamente à classificação que o clube pretende para esta época e este jogo, frente à Oliveirense, será encarado com a máxima seriedade, com o intuito de conquistar os três pontos e, de preferência, com uma qualidade de jogo superior à do último jogo”, sustenta.

De resto, o técnico do Marítimo assegura que “com o devido respeito que a Oliveirense nos merece, e a mim em particular, a nossa obrigação e a nossa responsabilidade é sempre a mesma, ou seja, procurar impor o nosso jogo e, acima de tudo, conquistar os três pontos”.