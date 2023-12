Português vence 2.º prémio do Euromilhões

Ninguém acertou em cheio nos cinco números e nas duas estrelas, mas há boas notícias para aqueles que, em Portugal, decidiram apostar no Euromilhões, uma vez que um segundo prémio, no valor de 235 mil euros, saiu a um apostador que registou o boletim no nosso país.

Um prémio de igual valor saiu também a outros três apostadores no estrangeiro, que acertaram em cinco números e uma estrela.

Resultado do escrutínio divulgado pela Santa Casa.

Embora numa quantia menos avultada, outro apostador português averbou cerca de 33 mil euros - montante alusivo ao 3.º prémio deste sorteio.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões Em jogo estão 30 milhões de euros

No próximo sorteio do Euromilhões está reservado um 'jackpot' de 39 milhões de euros.