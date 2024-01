A tranquilidade, o clima ameno e as suas areias douradas fazem da segunda ilha do arquipélago um verdadeiro Porto Santo para muitos. Nesta linha, ainda hoje o Público noticiava que “há cada vez mais pessoas a procurar o Porto Santo para envelhecer”. “O peso relativo dos estrangeiros quase duplicou numa década e grande parte são pessoas que escolheram a ilha para desfrutar a última fase da sua vida”, indica o periódico nacional na sua edição impressa deste sábado, 6 de Janeiro.

Lá diz o ditado popular que “nem tudo que reluz é ouro” e, na ‘ilha dourada’, muitos habitantes enfrentam sérios problemas habitacionais. Na rubrica ‘Final Feliz’ da passada sexta-feira, o DIÁRIO deu-lhe a conhecer a história de Persilia da Silva, costureira do Porto Santo, que viu a sua antiga e degradada casa renovada, graças ao projecto ‘Porto Santo Inclusivo’ da Associação Casa do Voluntário.

Em que consiste afinal esta iniciativa, que já recebeu mais de 100 pedidos desde o seu arranque?

O projecto ‘Porto Santo Inclusivo’ teve o seu início oficial, em 2021, com a assinatura do acordo de cooperação entre a Associação Casa do Voluntário e o Governo Regional da Madeira.

O objectivo desta iniciativa passa por apoiar a população em situações de vulnerabilidade social, nomeadamente os agregados que vivem em habitações degradadas ou sem os parâmetros mínimos de conforto e higiene.

No âmbito do apoio à habitação, o ‘Porto Santo Inclusivo’ actua em três vertentes:

Aquisição de equipamentos de primeira necessidade (como frigoríficos, fogões, esquentadores) e de saúde (por exemplo, camas articuladas, cadeiras de rodas, entre outros)

Aquisição de materiais de construção civil para pequenas remodelações

Apoio na recuperação das habitações

No ano de arranque, em 2021, foram avaliadas e validadas 78 candidaturas, às quais se somaram outras 46, em 2022. Ou seja, mais de 100 só nos dois primeiros anos do projecto.

Nesta fase, há ainda candidaturas que estão em análise e outras que foram arquivadas (por falha na entrega dos documentos obrigatórios).

Destes – segundo os dados avançados ao DIÁRIO pela Casa do Voluntário – ao final de três anos, a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) já tinha conseguido responder a mais de 45 pedidos de equipamentos, ajudar mais de 15 famílias com materiais de construção para pequenas reabilitações e fazer cerca de 10 obras de reabilitação de habitações (maioritariamente colocações de telhados).

No que toca às verbas destinadas a este projecto, o Governo Regional atribuiu inicialmente uma comparticipação financeira de 210 mil euros. Já no ano passado, o executivo destinou uma verba de 75 mil euros ao 'Porto Santo Inclusivo'.

Helena Correia, presidente da Associação Casa do Voluntário, avança que em 2024 irá solicitar “150 mil euros para colmatar os pedidos pendentes”.

Em 2024, pretendemos dar continuidade ao trabalho iniciado pela Associação Casa do Voluntário e iniciar outros projectos previstos no plano do projecto Porto Santo Inclusivo. Neste momento estamos a conseguir colmatar pedidos, mas para chegar aos ‘zero’ ainda leva este ano e talvez o próximo

A responsável ressalva que estes valores não se destinam-se apenas ao projecto da habitação, pese embora este seja o que absorva a maior fatia do orçamento.

Além de toda actividade do Porto Santo, o que temos de fazer é tentar colmatar mais pequenas obras, que é o maior problema porque são valores mais elevados

Refira-se que através do projecto ‘Porto Santo Inclusivo’, a Associação Casa do Voluntário actua na promoção e divulgação do voluntariado, com acções de sensibilização e formação bem como no desenvolvimento e criação de projectos para a comunidade. Nomeadamente:

‘Os Douradinhos’ - campos de férias para crianças e jovens

Projecto N.A.D.A. (Não Ao Desperdício Alimentar)

PROAGES 2022 e 2023 (Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social)

Projecto Pxo@EmpoweringFutures – E9G, do Programa Escolhas do Instituto Português do Desporto e Juventude

Como beneficiar desta ajuda?

Para requerer o apoio do ‘Porto Santo Inclusivo’ é necessário inscrever-se na Casa do Voluntário, no Porto Santo.

Para o efeito é necessário apresentar:

Documentos pessoais

Cópia dos rendimentos do agregado

Despesas mensais

Neste momento, a IPSS está a funcionar em instalações provisórias, localizadas no Parque de Campismo do Porto Santo, prevendo-se a mudança para a sede definitiva, na Escola da Ponta (ainda em obras), em Abril.