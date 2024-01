Nacional - Tondela adiado devido ao forte nevoeiro na Choupana

O jogo entre o Nacional e Tondela, que estava agendado para as 11 horas, foi adiado, devido ao forte nevoeiro que se faz sentir no Estádio da Madeira.

Após uma hora de adiamento, para ver se as condições atmosféricas davam tréguas, o nevoeiro permanece a criar dificuldades para uma boa visibilidade, por isso o árbitro Miguel Fonseca tomou a decisão de adiar a partida 16.ª jornada para outra data, ainda por definir.

Nevoeiro atrasa início no jogo na Choupana O árbitro vai deu 30 minutos para ver se as condições atmosféricas melhoram no Estádio da Madeira

De acordo com os regulamentos da Liga Portugal, no caso de não realização, caso não se verifiquem as condições para que o jogo se inicie ou conclua durante o dia de hoje, este deverá ser realizado dentro das próximas 30 horas.

No entanto, na próxima terça-feira, o Tondela já tem um jogo agendado com o Sporting, em Alvalade, para a Taça de Portugal, o que poderá hipotecar uma marcação para as próximas 30 horas, na medida que vai contra as 72 horas necessárias entre partidas.

Neste caso, o regulamento diz que um jogo adiado no decurso da primeira volta tem que ser realizado no desenrolar das seis semanas seguintes à data inicialmente agendada.

De acordo com informação transmitida pela Sport TV, tanto Nacional como Tondela querem "arrumar" já esta partida nas próximas 30 horas, estando por isso os Beirões a tentar remarcar o encontro com o Sporting.