Pedro Ramos em visita de trabalho no Porto Santo

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos deslocou-se ao Porto Santo para participar em iniciativas da Saúde e Proteção Civil, com particular destaque para a “Apresentação dos resultados da atividade da EMIR no Porto Santo em 2023”, agendada para as 11 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com a presença do coordenador da EMIR, António Brazão, e do subcoordenador, Leonardo Ribeiro.

Ao início da manhã, o governante, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes, visitou o Corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo para apresentar cumprimentos de Ano Novo, agradecer o empenho e dedicação ao longo do ano 2023 e, simultaneamente, proceder à entrega simbólica de lembranças de Natal.

A par destas iniciativas, na agenda de trabalhos constam reuniões com os dirigentes do Centro de Saúde do Porto Santo, bem como com a EMIR.

Recorde-se que 2023 foi o primeiro ano que os porto-santenses e visitantes passaram a contar com a permanência da equipa da EMIR ao longo de todo o ano, reforçando a capacidade de resposta de apoio médico e promovendo a emergência pré-hospitalar mais especializada em estreita colaboração com os diversos agentes de saúde e proteção civil.