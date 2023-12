Movimento de jatos privados fora do normal no Porto Santo

O Aeroporto do Porto Santo está a registar a chegada de diversos jatos privados este sábado, 30 de Dezembro. Durante o dia de hoje aterraram pelo menos três aeronaves privadas, um número fora do normal para a 'Ilha Dourada'.

Conforme noticiou o DIÁRIO, ontem chegou um charter proveniente do continente português com mais de 170 turistas para ver o espectáculo do Fim do Ano no Porto Santo.

A Região Autónoma da Madeira é um destino cada vez mais procurado durante a passagem do ano.