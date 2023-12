Sismo de magnitude 2.1 registado a Este do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.1 (escala de Richter) foi registado na noite desta sexta-feira na Região da Madeira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o abalo com epicentro a 29 km de profundidade, e a quase 300 km a Este do Porto Santo, foi registado nas estações da Rede Sísmica do IPMA pelas 20:13:16 (hora local) do dia 29-12-2023.

Foi o quarto sismo registado na Região da Madeira neste mês de Dezembro.