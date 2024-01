Porto Santo em destaque na imprensa nacional

A 'ilha dourada' merece, hoje, menção na imprensa nacional, com o jornal Público a dar conta que "Cada vez mais pessoas procuram Porto Santo para envelhecer".

Neste Dia de Reis, 3 de Janeiro de 2024, os jornais portugueses destacam também a despedida de António Costa, em dia de 24.º Congresso Nacional do PS e a "polémica" privatização da ANA - Aeroportos de Portugal.

Já na imprensa desportiva foca as dois jogos dos grandes de sexta-feira. O Sporting goleou o Estoril Praia por 5-1, com Gyokeres e Marcus Edwards em evidência. Já o FC Porto empatou no estádio do Bessa, com o Boavista, por 1-1, num jogo marcado por casos polémicos.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "A despedida de Costa. 'Podem-me ter derrubado, mas não me derrotaram'"

- "Houve 1048 mortes acima do esperado nas últimas duas semanas do ano"

- "Tribunal de Contas. Auditoria polémica arrasa privatização da ANA"

- "PIB. Sinais de retoma em Dezembro não afastam risco de recessão"

- "Faixa de Gaza. Plano de Israel propõe presença militar no pós-guerra"

- "Brasil. A festa dos guarás e as gravuras rupestres do Piauí"

- "Cada vez mais pessoas procuram Porto Santo para envelhecer"

Jornal de Notícias

- "INEM com novas armas para impedir morte por falta de ar"

- "Boavista 1-1 F.C. Porto. Muita luta, pouco jogo"

- "Leão cheio de garra goleia Estoril e segura liderança"

- "Dérbi minhoto. A rivalidade eterna entre Guimarães e Braga"

- "Congresso do PS. Costa 'derrubado mas não derrotado'"

- "Aeroportos. Urgência na privatização 'prejudicou interesse público'"

- "Penafiel. Ourives emboscado em assalto violento"

- "Saúde. Baixas fiscalizadas a todo o tempo e por chamada de vídeo"

- "Porto e Gaia batem recordes de taxa turística"

- "Viana. Custo da viagem em autocarro até à Invicta duplica"

- "Dinheiro Vivo. Venda da TAP vai arrastar-se por mais dois anos"

Diário de Notícias

- "Privatização da ANA não salvaguardou interesse nacional"

- "XXIV Congresso do PS. António Costa apoia Pedro Nuno na hora do adeus: 'O diabo não veio porque o diabo é a direita'"

- "Onde estava há 50 anos? Manuel S. Fonseca, editor e programador de cinema"

- "Vícios. Álcool e 'crack' no topo das preocupações de João Goulão, do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências"

- "Desemprego. Crise vai afetar principalmente comércio e serviços"

Correio da Manhã

- "'Operação Influencer': Lei de Galamba trama Costa"

- "Primeiro-ministro suspeito de prevaricação"

- "Dica leva PJ a milhões da droga em melões"

- "Pantera trava Dragão"

- "Locomotiva sueca puxa goleada"

- "Schmidt fecha a porta a saídas"

- "Prestianni já chegou a Lisboa"

- "Rafa aposta em final memorável no Benfica"

- "Caos nos hospitais: Infeções respiratórias provocam o aumento de mortalidade"

- "Parlamento aprova: Mulheres e homens já podem escolher nome neutro"

- "Diz Tribunal de Contas: Privatização da Ana não acautelou interesse público"

Novo

- "Técnicos dos serviços prisionais recebem ilegalmente subsídios"

- "Congresso PS: Socialistas juntam-se a Pedro Nuno mas ainda À sombra de Costa"

- Nova AD: Já há nomes a circular para governo liderado pela coligação À direita"

- "GNR e PSP deram 18 milhões em ajuste direto a uma só empresa"

- "Sofia Tenreiro: Os talentos de uma fazedora sem medo"

- "Há um talento português na London Symphony Orchestra"

- "Deco pede que se alargue apoio que compensa fim do IVA zero"

- "Filipe Froes: A pandemia trouxe um vírus novo e pôs a descoberto um antigo"

- "O miúdo que pôs o mundo a ver dardos e o futebol no palco da CAN"

- "Guilherme Silva: 'É preciso mobilizar o eleitorado do PSD"

- "Patrícia Portela de Souza: ONU disponibiliza 114 milhões para cooperação em Cabo Verde"

A BOLA

- "Desta vez ofereço eu"

- "Gyokeres decisivo em quatro dos cinco golos do líder"

- "Boavista não ganha há onze jogos mas este empate sabe a vitória: Dragão sem ideias deixa pontos no Bessa"

- "'Marcos é especial': Roger Schmidt explica contratação do avançado brasileiro"

- SC Braga-V. Guimarães: O Dérbi da Europa"

- "Futsal: Inês Fernandes, capitã do Benfica fala do futuro do futsal feminino"

- Natação: Camila Rebelo espera o namorado nos JO de Paris"

Record

- "Sporting arrasa e mostra quem é o líder: Goleão"

- "Dragão atrasa-se"

- "Schmidt encantado com a contratação de Marcos Leonardo: 'É um grande talento'"

"Hoje há dérbi no Minho"

O Jogo

- "Boavista 1-1 FC Porto. Um muro no estômago"

- "Dragão adiantou-se por Toni Martínez e carregou até ao fim, antes de ouvir assobios. Pantera empatou por Bruno Lourenço, bloqueou a baliza e acabou aplaudida"

- "Sporting 5-1 Estoril. Viking dá tudo/ Gyokeres oferece quatro golos, dois deles a Edwards, e o leão foge na frente da Liga"

- "Arouca-Benfica. Roger Schmidt acolhe brasileiro de braços abertos e abre porta de saída a Jurásek. 'Marcos tem aptidões especiais'"

- "Braga-V. Guimarães. Jogões à minhota/ Rivais em grande momento prometem emoção e espetáculo no 151.º dérbi".