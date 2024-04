Hospital Dr. Nélio Mendonça recebeu participantes no 'European Trauma Course'

Decorreu de 24 a 26 de Abril, o European Trauma Course (ETC) no Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma iniciativa sob a "responsabilidade do médico de cirurgia geral do SESARAM, EPERAM, Luís Ferreira". Segundo a instituição "este curso de trauma reuniu no Funchal 12 formandos oriundos de diferentes países, nomeadamente Portugal, Irlanda, China, Gibraltar e Reino Unido".

De referir que "o curso é principalmente prático e baseado em simulação de cenários onde os formandos são conduzidos em pequenos grupos por cenários de dificuldade crescente. O ETC é um projeto da European Trauma Course Organization (ETCO) e é ministrado por um grupo de especialistas reconhecidos internacionalmente vindos de todas as especialidades envolvidas no atendimento ao trauma", realça.

Por outro lado, "a realização deste curso permite capacitar os profissionais de saúde para uma melhor abordagem do doente politraumatizado sendo mais um passo na crescente autonomia do Serviço de Saúde no tratamento destes doentes", sendo que "esta formação é reconhecida e certificada pela Associação Lusitana de Trauma e Emergência Cirúrgica (ALTEC) e foi ministrada por 13 formadores de Portugal, Espanha, Polónia e Croácia. Do Serviço de Saúde da RAM, destaca-se a participação dos médicos Luís Ferreira, Catarina Lume, Eva Santos e Mauro Mendonça", acrescenta o SESARAM.

Salientar ainda que "o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, esteve presente na abertura do curso e aproveitou para elogiar a qualidade formativa, agradecer o empenho dos formadores e a confiança dos formandos em decidir realizar este tipo de formação na Região Autónoma da Madeira", num curso de trauma que "foi promovido pelo SESARAM, EPERAM, através do Centro de Formação, em parceria com a ALTEC, e está integrado nos cursos pré-congresso do European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ECTES) que decorre desde ontem até amanhã, 30 abril, em Estoril.