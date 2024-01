104 alunos distinguidos no 47.º aniversário da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

A Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol assinala hoje o seu 47º aniversário, com um programa bastante diversificado.

As actividades do Dia da Escola iniciam-se às 13 horas, com as tradicionais fotos dos alunos finalistas na escola. Pelas 14h30 realiza-se o desfile entre a escola e Centro Cultural John dos Passos e, pelas 15 horas, decorrerá a Sessão Solene, neste auditório, com a presença de várias entidades, entre as quais se inclui Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. Segue-se depois a tradicional Missa da Bênção das Capas, pelas 16h30, na Igreja Matriz da Ponta do Sol e, posteriormente, os alunos finalistas e respectivas famílias terão o seu jantar e o tão aguardado Baile de Finalistas no Lugar de Baixo.

Na sessão solene vão ser atribuídos os diplomas de mérito académico e de mérito cívico a alunos da escola, bem como eos diplomas aos alunos finalistas do 12.º ano.

Em relação aos diplomas de mérito académico, estes distinguem os alunos que obtiveram classificação igual ou superior a 4,5 valores no ensino básico e a 17 valores no ensino secundário.

No Centro Cultural John dos Passos, serão distinguidos apenas os alunos que ficaram nos 3 primeiros lugares em cada ano, os restantes receberão o seu diploma na escola, perante a sua turma. Assim, no auditório irão subir ao palco 18 alunos do 2.º ciclo, 10 do 3.º ciclo, 9 alunos dos cursos Científico-humanísticos do Secundário, 3 dos cursos profissionais e 1 aluna dos CEF. Para além destes foram distinguidos com mérito académico mais 26 alunos do 2.º ciclo, 15 do 3.º ciclo e 22 do ensino secundário. Totalizando assim 104 alunos.

De destacar ainda que uma aluna da escola será distinguida como mérito cívico por se ter destacado pelos seus comportamentos exemplares. Esta discente teve um papel importante na colaboração e resolução de problemas surgidos ao nível da turma em parceria com a Director de Turma. Além disso, teve também um papel pacificador na resolução de problemas interpares e demonstrou espírito de entreajuda e disponibilidade para ajudar os seus colegas no espaço sala de aula.

Quanto aos alunos finalistas do 12.º ano, este ano são 66, de três cursos: Ciências e tecnologias, Línguas e Humanidades e Curso Profissional de Desporto.

Neste ano letivo a EBS da Ponta do Sol tem cerca de 640 alunos, cerca de 130 professores e 50 funcionários. Os alunos estão distribuídos por 38 turmas desde o 2.º ciclo ao ensino secundário, com uma oferta formativa diversificada.

Para além do ensino básico e dos Cursos científico-humanísticos do ensino secundário, existem ainda as seguintes ofertas: do ensino artístico especializado de música, no ensino básico; dos Cursos de Educação e Formação e dos Cursos Profissionais do Ensino Secundário.

