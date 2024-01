Amigos do Parque Ecológico denunciam invasão provocada de cabras em terreno protegido

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, liderada por Raimundo Quintal, denunciou ontem à noite a invasão de cabras em propriedade privada, delimitada com cerca de arame, tendo sido encontradas brechas cortadas por ferramenta, no Campo de Educação Ambiental - Eva e Américo Durão, no Santo da Serra, Santa Cruz. A denúncia foi feita no Facebook da associação e auto de denúncia apresentado à Polícia Florestal.

A história é contada com o título "Pastoreio Ordenado...", no qual o Geógrafo e ex-vereador da Câmara Municipal do Funchal revela que ontem, "quando estávamos a plantar espécies endémicas no Campo de Educação Ambiental do Santo da Serra, fomos surpreendidos por uma cabra, que resolveu saciar o apetite com as folhas das plantas da Laurissilva, que, com enorme esforço e sem subsídios, estamos a restaurar desde Abril de 2019".

E continua: "Perseguimos o animal e verificámos que tinha entrado através dum buraco aberto propositadamente na vedação da nossa propriedade. Mais abaixo detectámos outro corte na rede e encontrámos mais três cabras, que por aí saíram para o terreno localizado a poente."

Aí começou uma 'caça' à "cabra de maior porte, porque tinha dificuldade em sair", por isso "continuou a saborear folhas de loureiro, til, vinhático, folhado, faia-das-ilhas e outras iguarias da Laurissilva", denuncia, num trabalho que desde 2002, sócios e simpatizantes da causa de reflorestação das serras têm vindo a realizar.

Continuando, "alertámos o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que enviou uma patrulha da Polícia Florestal. Com a ajuda dos guardas, após várias correrias, conseguimos que o animal saísse do Campo de Educação Ambiental".

Aqui, aponta que "estas cabras andam à solta na Quinta dos Charcos e são propriedade dum criador, que, pressupostamente, pratica pastoreio ordenado. Apesar de ter sido alertado à mesma hora que avisámos o IFCN, não o chegámos a ver".

Por isso, augura: "Esperamos que o Auto de Denúncia instruído pela Polícia Florestal tenha efeitos práticos em prol da conservação da Natureza."

E ainda insta: "Desafiamos os políticos que andam a perorar sobre pastoreio ordenado e a instigar o regresso do gado à serra, que venham ao Santo da Serra observar e comparar os cobertos vegetais do Campo de Educação Ambiental e da Quinta dos Charcos, duas propriedades separadas por um riacho." Numa das fotos partilhada aparece uma foto do partido Juntos Pelo Povo, que lidera a autarquia de Santa Cruz onde está implantada a propriedade invadida.

E ainda vai mais longe: "O conhecimento científico não pode continuar espezinhado por duvidosas tradições populares."

A Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal tem ainda uma extensa propriedade no Cabeço da Lenha, na subida para o Pico do Areeiro, onde procura-se recuperar o coberto vegetal nativo da Madeira.