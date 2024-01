Depois de mais de oito horas de viagem Cristiano Ronaldo chega ao Dubai

Cristiano Ronaldo e a família chegaram há instantes ao aeroporto internacional do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Depois de terem escolhido a Madeira para passarem a passagem do ano, assim como celebrar o aniversário da sua mãe Dolores Aveiro o astro madeirense escolheu a cidade de Dubai para continuar as suas ‘mini férias’ juntamente com a sua companheira Georgina Rodriguez e os seus filhos. ‘CR7 & companhia’ tiveram pela frente uma viagem de mais de oito horas, entre o aeroporto internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo e o aeroporto internacional do Dubai.

De referir que o capitão do Al Nassr, apenas volta à competição em Fevereiro já que a liga saudita está agora parada devido aos compromissos da selecção da Arábia saudita na Taça da Ásia.

O próximo jogo do emblema saudita é apenas no dia 1 de Fevereiro, numa partida amigável com o Inter Miami, clube do seu eterno rival Lionel Messi.