Escola Ângelo Augusto da Silva celebra 25 de Abril com actividades no parlamento madeirense

A Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, convidada pela Comissão Nacional de Educação para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, vai expor trabalhos de investigação e promover espectáculos de música e teatro na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito destas comemorações.

Esta parceira com o Parlamento madeirense foi acertada, esta manhã, após uma audiência concedida pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira aos membros da equipa de trabalho EDA 50 (Escolas à Descoberta de Abril).

No ano passado os alunos e os professores recolheram, através da técnica de entrevista, “depoimentos de várias pessoas que estiveram envolvidas na guerra do ultramar e que têm recordações de momentos do antes e do depois do 25 de Abril”, começou por explicar Agostinho Lopes, professor e porta-voz da equipa EDA 50 na Madeira. “A ideia deste projecto é trabalhar o antes, o durante e o depois” daquela data que ficou conhecida como Revolução dos Cravos. As conclusões da investigação serão tornadas públicas na escola e noutros espaços públicos, como no parlamento madeirense.

“O objectivo é alargar à comunidade o trabalho já feito, trazendo para a rua muito do que está a ser realizado”, referiu Agostinho Lopes, de modo a “compreender como é que o 25 de Abril foi vivido em diferentes regiões do país”.

O projeto EDA 50 junta 50 escolas de Portugal continental e ilhas. Além das atividades já agendadas para o dia 25 de Abril, em todos os dias 25 acontecem iniciativas na Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, que pretendem sensibilizar os alunos e a comunidade em geral para o papel desta data histórica.

O trabalho da EDA 50, na Madeira, é coordenado por seis professores e envolve quase todos os alunos da Escola Básica e Secundária Ângelo Augusto da Silva, em especial a partir do 9.º ano de escolaridade, “onde os temas do 25 de Abril, deste período da história, são mais trabalhados”, explicou o docente.