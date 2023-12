Presidente do parlamento madeirense lamenta morte de Jacques Delors

Em comunicado enviado às redacções, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, veio manifestar o seu "profundo pesar" pela morte de Jacques Delors.

No entender de José Manuel Rodrigues, "Delors foi um grande impulsionador da integração europeia e um dos grandes construtores do projecto da União Europeia", podemos ler na mesma nota, onde se acrescenta que "o antigo presidente da Comissão Europeia se destacou, também, por ser um grande defensor de um estatuto das Regiões Insulares e Ultraperiféricas no quadro da União", aspecto bastante caro a Madeira.

"Como Presidente eleito da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias - CALRE relevo o imenso legado deixado por Jacques Delors, que não deve ser apenas recordado, mas prosseguido; porque é essencial ao ideal de Paz, de Democracia, de Desenvolvimento e de Justiça Social da União Europeia", adianta José Manuel Rodrigues.

"À sua família e à família europeia, unida pela amizade e pela política", o presidente do parlamento madeirense apresenta as condolências, enaltecendo "este Homem que ficará eternizado na história da Europa", conclui.