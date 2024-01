Município do Porto Santo organiza cantar dos Reis amanhã pelas 21 horas

Amanhã há cantar do Reis no centro da cidade de Vila Baleira, com muita animação e cantares alusivos à época.

Ao DIÁRIO, vários porto-santenses manifestaram o seu agrado com a iniciativa e deram conta da importância desta festividade para a população local, que se perde no tempo.

"Lembro-me, quando era pequena, de ir com os meus primos e o meu tio cantar os reis, de porta em porta, e era realmente fantástico”, disse uma popular.

Outro apontou que cantar os reis, “é uma tradição muito antiga, e acho que as pessoas devem continuar e manter esta tradição”.

Defendem, por isso, que esta iniciativa “faz bem às pessoas, faz o povo se unir mais, pois as pessoas cantam e isso cria alegria o que é muito positivo”, disse.

No Porto Santo, a edilidade local vai realizar 'Cantar dos Reis', no centro da cidade, pelas 21 horas, onde vários grupos de cantares vão participar, e vão contagiar como sempre as largas de centenas de pessoas, que comparecem para ver e ouvir os reis.