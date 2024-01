Internato médico arrancou hoje na Saúde Pública, saiba o que é

Milhares de formandos dão início, durante este mês de Janeiro, ao Internato Médico nos serviços de saúde do País. Na Região Autónoma da Madeira integram, a partir de hoje, o Serviço Regional de Saúde 80 médicos internos.

80 médicos internos iniciam hoje formação no SESARAM Metade destes profissionais são de formação específica e a outra metade de formação geral

Nesta rubrica 'Explicador' fique a saber o que é e em que consiste o Internato Médico.

O Ministério da Saúde abriu para o Internato Médico deste ano 2.400 vagas para a formação geral e 2.242 vagas para a formação médica especializada. Foram colocados 1.836 candidatos a médicos especialistas e 83% dos 1.833 candidatos a frequentar o programa da formação geral.

Mas afinal o que é o Internato Médico?

Trata-se de um processo da formação médica, teórica e prática, que se desenvolve em duas fases distintas. A primeira fase, diz respeito à formação geral, com a duração de um ano, que visa habilitar o médico ao exercício autónomo da medicina. Segue-se a formação especializada, com duração variável de entre quatro a seis anos, que tem como objectivo habilitar o médico para o exercício numa determinada área de especialização, com a aquisição do correspondente grau de especialista.

O ingresso no Internato Médico faz-se através de um procedimento concursal único, aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde. O processo rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 13/2018, de 26 de Fevereiro (Regime do Internato Médico) e na Portaria n.º 79/2018, de 16 de Março (Regulamento do Internato Médico). O Internato Médico realiza-se em instituições de saúde públicas, privadas ou do sector social, reconhecidas como idóneas.

O exercício autónomo da Medicina é reconhecido a partir da conclusão, com aproveitamento, do ano da formação geral, quer isto dizer que durante a formação geral os médicos internos actuam sob supervisão, não podendo praticar actos médicos, tais como prescrever medicamentos ou assinar altas médicas, de forma autónoma. Por outro lado, durante a formação especializada, os médicos internos podem praticar actos de forma independente.

Médicos Internos no SESARAM

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira assinalou esta quarta-feira, 3 de Janeiro, a chegada de 80 médicos internos, que durante os próximos meses/anos vão realizar a sua formação nas unidades de saúde locais.

Cerca de metade, 40, dá início à formação geral, com a duração de 12 meses, enquanto os restantes 40 são candidatos a médicos especialistas de 23 especialidades, cujo tempo de formação varia entre quatro e seis anos.