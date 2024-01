IASAÚDE registou 5.343 novos utentes no ano passado

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) registou 5.343 novos utentes, entre Janeiro e Dezembro de 2023.

Segundo nota enviada é dado conta que os números apurados indicam que 86% destes registos foram realizados no concelho do Funchal, seguindo-se de Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava.

O reforço no atendimento, bem como a descentralização do serviço de reembolsos contribuiu para o registo de mais 128 novos beneficiários, em relação ao período homólogo, sendo esta alternativa "uma mais valia para os utentes na entrega das suas despesas de saúde directamente nas suas localidades", explica a nota.

No que diz respeito aos processos entregues para efeitos de reembolso de despesas de cuidados ou serviços de saúde, foram entregues 111.106 processos, 92% dos quais no concelho do Funchal, seguido do concelho de Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava

A condição de beneficiário do SRS-Madeira efectiva-se através do registo na base de dados do IASAÚDE, IP-RAM, apresentando, para o devido efeito, o Cartão de Cidadão ou o Bilhete de Identidade, a morada, os contactos e o Número de Identificação Bancária do próprio, com vista a usufruir do reembolso de despesas de cuidados ou serviços de saúde.