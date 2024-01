Esfaqueamento acaba com uma detenção e um ferido no Funchal

Há instantes, um confronto entre dois indivíduos, na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, culminou num esfaqueamento, que resultou numa detenção e numa pessoa ferida.

Segundo testemunhas no local, a discussão começou dentro de um bar, junto ao centro comercial Anadia e, apesar de se desconhecer o motivo da rixa, sabe-se que o homem detido terá desferido uma agressão com uma navalha.

A vítima, que foi esfaqueada numa das pernas, foi prontamente socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que após uma primeira assistência no interior do bar, procederam ao seu transporte para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No desenrolar dos acontecimentos, a Polícia de Segurança Pública também compareceu no local, conseguindo rapidamente intervir e deter o agressor.

Ver Galeria Fotos ilustram grande aparato

Sendo esta uma das zonas mais movimentadas durante o dia na capital madeirense, o impacto do acontecimento não passou despercebido e gerou um grande aparato, com vários transeuntes a parar para assistir à acção policial.