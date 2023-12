Dois doentes evacuados do Porto Santo de avião

Dois doentes residentes no Porto Santo foram, ao final da manhã, transportados por via aérea para Madeira a bordo do avião C-295M da Força Aérea Portuguesa.

Os doentes, ambos do sexo masculino, com 54 e 72 anos, foram vítimas de enfarte (ataque cardíaco) e insuficiência respiratória, respectivamente.

Ambos foram transportados pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo entre o Centro de Saúde local e a Base do Aeródromo de Manobra Nº 3, cabendo ao meio aérea militar o transporte aeromédico até ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, onde duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, outra dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, aguardavam a chegada do pacientes, assegurando o transporte destes até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.