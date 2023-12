Charter com mais de 17O passageiros chega ao Porto Santo para a passagem de ano

A ilha dourada foi o destino escolhido por muitos turistas nacionais para a Passagem de Ano, tal como o DIÁRIO já havia noticiado. Há pouco, aterrou no Aeroporto do Porto Santo um avião A-320 da 'White' com mais de 170 turistas.

Esta é uma operação conjunta Hotel Vila Baleira, Hotel do Porto Santo, APM e a Secretaria Regional do Turismo. No Porto Santo terão todo apoio da agência Angie Travel.

Os turistas vão ficar alojados nos hotéis Vila Baleira e Hotel do Porto Santo, onde terão programas preparados ao longo dos dias da estadia.

Este aparelho deverá levantar voo no próximo dia 1 de Janeiro de 2024.