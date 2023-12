DIÁRIO e Continente vão dar prendas ao primeiro bebé do ano

Já está pronto o cheque-prenda no valor de 250 euros, em cartão Continente e destinado a produtos Continente do Bebé, que será entregue aos pais do primeiro bebé que nascer em 2024 na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Uma iniciativa da marca Continente e do DIÁRIO que contempla ainda uma segunda oferta, que será entregue após o primeiro mês de vida.

O cheque de boas-vindas é uma forma de proporcionar "um bom começo" ao primeiro bebé do ano e a toda a sua família. Será entregue após devida certificação do registo de nascimento pelo SESARAM e a devida autorização dos pais no concerne aos mecanismos de divulgação pelo DIÁRIO.