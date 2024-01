Primeiro bebé do ano nasceu hoje à 1h33

Nasceu no início da madrugada desta terça-feira, 2 de Janeiro, à 1h33, o primeiro bebé de 2024 na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça. É um menino, pesa 3,140 kg e encontra-se, tal como a mãe, bem de saúde.

Esta será a primeira família, este ano, a beneficiar do Cartão Kit Bebé, uma medida de apoio à natalidade, implementada pelo Governo Regional em 2019, destinada a todas as crianças que nascem na maternidade do Hospital do Serviço Regional de Saúde.

O DIÁRIO e o Continente, como já noticiado, vão igualmente dar prendas ao primeiro bebé deste ano: um cheque-prenda no valor de 250 euros, em cartão Continente e destinado a produtos Continente do Bebé.

A iniciativa contempla ainda uma segunda oferta, que será entregue após o primeiro mês de vida.