“Foi um ano excelente” para o Grupo Nico’s

O ano passado foi ”excelente” para empresa Nico’s Burger, afirma o empresário Nicolau Alves, esta noite, num jantar onde reuniu funcionários no Ballroom do Savoy Palace. “Tivemos um volume de facturação de 4 milhões de euros o que já é significativo”, disse.

Divulgou que para este ano está prevista a abertura de mais três espaços da marca. “Já no dia 15 de Março temos a inauguração de uma loja no Porto Santo, temos também na Ribeira Brava, onde o projecto já está a andar e temos Santa Cruz também para abrir ainda este ano”, informou Nicolau Alves.

Actualmente a empresa tem 75 trabalhadores, contudo o dono do Grupo Nico’s esclarece que são necessários mais funcionários não só para as novas lojas que vão abrir este ano, como também para as existentes.

Precisamos de 20 ou 30 pessoas para completar os nossos quadros. Nicolau Alves

"Temos uma grande procura a nível de mercado. Os nossos produtos têm uma procura bastante grande por parte da população da Madeira e precisamos de muita mão-de-obra. Os 75 [trabalhadores] que temos fica abaixo daquilo que pretendia", conclui.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, encontra-se também no jantar.