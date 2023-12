PSP apreende várias viaturas e peças furtadas em armazém do Porto Santo

A Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra do Porto Santo, da Divisão Policial de Machico, apreendeu diverso material furtado no passado dia 18 de Dezembro.

Segundo explica o Comando Regional da PSP, o material estaria relacionado com um furto ocorrido no interior de um estabelecimento comercial, um caso que estava sob investigação desde Setembro de 2023.

Assim, no âmbito do cumprimento de mandado de busca não domiciliária emitido por Autoridade Judiciária a um armazém foi possível localizar e apreender vários objectos, que supostamente estão relacionados com o crime em investigação, nomeadamente “uma viatura ligeira de passageiros, um motociclo, dois motores de veículo ligeiro de passageiros, um intercooler com ventoinha acoplada e tubos, um resguardo da ventoinha, uma parte do tubo de escape, uma ventoinha para motor, um motor de arranque, um coletor de admissão, um volante para motociclo, um conjunto de travagem completo para motociclo, dois jogos de maxilas de travão, um conjunto para velocidades rápidas, um tablet de 32GB com capa e uma câmara de filmar com acessórios e bolsa”.

O Comando Regional da Madeira através da Esquadra do Porto Santo, promoveu ainda no mês de Dezembro, no âmbito da Operação ‘Montra Segura - Na segurança não há saldos’, 15 acções de sensibilização a 15 estabelecimentos comerciais, no sentido de adoptarem medidas preventivas de autoprotecção e aumentar o sentimento de segurança dos comerciantes.