GNR apreende 3.600 artigos contrafeitos em Vila do Conde e detém dona de loja

Uma mulher de 41 anos foi detida e constituída arguida na terça-feira após terem sido apreendidos 3.600 artigos contrafeitos na loja que detém na Varziela, em Vila do Conde, distrito do Porto, revelou hoje a GNR.

Na nota de imprensa, a Guarda relata tratarem-se de artigos contrafeitos de várias marcas conceituadas no mercado.

Na ação de fiscalização ocorrida numa loja na Varziela, a GNR apreendeu 1.352 carteiras de senhora, 883 carteiras de homem, 606 porta-moedas de senhora, 275 porta-chaves, 223 cintos, 220 malas, 55 mochilas, 17 bolsas de cintura e cinco bolsas de senhora, lê-se no comunicado.

A mulher, sócia-gerente do estabelecimento comercial, ficou com termos de identidade e residência e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila do Conde, acrescenta a Guarda.