"É para continuar com esta onda de crescimento em todos os sectores da nossa economia"

"Em termos económicos e sociais temos de manter o crescimento económico. Foram anos excepcionais, o de 2022 e o de 2023. As perspectivas, se nada acontecer em contrário, são para continuar com esta onda de crescimento em todos os sectores da nossa economia", disse o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esta noite, à margem do jantar que está a decorrer no Savoy Palace, da empresa Nico's.

Questionado pelos jornalistas relativamente às perspectivas para este novo ano que começa, o governante acrescenta ainda que é necessário ter uma "taxa de desemprego muito baixa, quase residual" na Região.

Aponta ainda que é preciso manter os "índices de confiança e de investimento".

Os números de 2022 são muito importantes porque atingimos em 2022 o maior PIB de sempre da Madeira, 6.020.000 milhões de euros e o PIB per capita também foi o mais elevado, 23.675 mil euros. A tendência é para termos um PIB acima da média nacional, como já está a acontecer. Miguel Albuquerque

Por outro lado destaca ainda a importância em diversificar a economia. "Acho importante também apontarmos a diversificação da nossa economia, de que é exemplo as tecnológicas, que já facturaram 22.620.000 milhões de euros e temos muitos postos de trabalho nesta área", disse.

No que diz respeito ao ponto de vista social realça a importância em "manter a estabilidade política".

No seu discurso, durante a gala, o presidente do Governo Regional reforçou a necessidade em fazer a economia crescer.