Rafael Nunes alerta para o aumento de acidentes nos percursos pedestres

"As levadas e os percursos naturais são, inquestionavelmente, um dos nossos melhores atributos, que consolidam a Região como um destino turístico diferenciado", afirmou Rafael Nunes num comentário ao diploma do PS.

O deputado do JPP não tem dúvidas de que "há uma flagrante falha no planeamento de uma nova estratégia de gestão das atividades de turismo de natureza que salvaguarde as áreas naturais mais sensíveis, e que aposte na requalificação de novos percursos".

Por toda a Região, destaca, assiste-se a "enormes grupos a caminhar fora de trilhos".

De acordo com dados da Proteção Civil Regional, lembra o deputado "os acidentes em Levadas e Percursos Pedestre tiveram um aumento de 47% face a 2022 (47% em apenas um ano!) e de uns assustadores 154% relativamente a 2021".

Valores preocupantes que exigem medidas.

"O caminho passa por garantir a efetiva segurança destes percursos recomendados, e trabalhar no sentido de ampliar a atual rede. Porque temos muitos percursos que têm grandes potenciais e necessitam de poucas requalificações para integrarem este conjunto", afirma.